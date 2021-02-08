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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:13 ص
أم كلثوم نجيب محفوظ
أم كلثوم نجيب محفوظ
ايهاب مصطفى
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يتساءل الكثيرون لماذا لم تكتب أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟، خاصة أن هناك الكثير يمكن لها أن تحكيه عن علاقتها بوالدها وعلاقة والدها بالأدباء.

وتواصلت "الدستور" مع أم كلثوم نجيب محفوظ التي قالت: "الفكرة موجودة ولكن التردد كان بسبب أن والدي كتب كثيرًا عن نفسه، والكثيرين من المقربين والحرافيش كتبوا عنه أيضًا، ولم يبق هنك إلا القليل مما يمكن أن يقال".

وواصلت: "أبي تحدث كثيرا عن طفولته، وجمال الغيطاني أيضًا تكلم كثيرا عن حياته، وآخرون بخلاف الغيطاني، وأنا حين أفكر في الكتابة فلن أعيد ما قيل، وإن لم يكن هناك ما يمكن أن يكتب ويشكل جديدًا وفارقًا لدى القارئ فلن أكتب، وفي الأخير الفكرة موجودة بالفعل وفي مرحلة عصف الذهن وإن وجدت ما يشكل الفارق لدى القارئ أو الجديد الذي لم يقراه فسأكتب بالفعل".

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الثقافة

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

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