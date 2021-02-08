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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. الأنبا سيرافيم يترأس صلاة جنازة جورج بباوى

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:47 ص
جورج حبيب بباوى
جورج حبيب بباوى
مونيكا جرجس - تريزة شنودة
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قال الباحث ماجد غطاس، الصديق الأقرب للعلامة جورج بباوي المدرس الأسبق بالكلية الإكليريكية، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية تستقبل، اليوم الإثنين، صلاة جنازة الدكتور جورج حبيب بباوى، وذلك بمقر كنيسة القديسه العذراء مريم والقديس مارمرقس فى إنديانا.

وأضاف "غطاس"، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سوف تقام الصلاة برئاسة أسقف الكنيسة القبطية فى إنديانا الأنبا سارافيم".

وتوفي الدكتور العلامة جورج بباوي، المدرس السابق للكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 83 عاما.

وكان الدكتور الراحل جورج بباوي، من المقربين من البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث، حتى قبل توليه البابوية، وتمتع بثقة ومحبة كبيرة منه، حتى بدأ جورج يعلم بعض التعاليم المخالفة لعقيدة الكنيسة في ذلك الوقت أثناء تدريسه للاهوت، فمنعه أسقف البحث العلمي الأنبا غريغوريوس في العام 1978 عن تدريس اللاهوت، وجعله مدرسًا للغة الإنجليزية فقط.

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