رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:39 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
ايهاب مصطفى
طباعة
أثير في الفترة الأخيرة الكثير من التكهنات بشان عمل درامي أو سينمائي يكتبه السيناريست عبدالرحيم كمال ويقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي، من أجل تحوي قصة حياة الكاتب الكبير نجيب محفوظ إلى عمل درامي.

وتوصلت "الدستور" مع أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الكاتب الكبير والتي أكدت بأن هناك تعاون بالفعل يجري لتحويل قصة حياة الكاتب الكبير إلى عمل درامي أو سينمائي.

واضافت "أم كلثوم": "جمعتنا جلسة عمل أنا وأختي والسيناريست عبدالرحيم كمال والفنان الكبير أحمد حلمي منذ خمس سنوات مضت".

وتابعت: "وقعت عقد مع السيناريست عبدالرحيم كمال أن يتناول قصة حياة والدي من خلال كتابه "أصداء السيرة الذاتية"، ومن المعروف أن والدي ضم أجزاء كبيرة من سيرته في كتاب أصداء السيرة الذاتية"، ولكن لم نتناقش كيف سيكون تناول السيرة.

أما بشأن تجسيد أحمد حلمي لشخصية نجيب محفوظ وكيف تراه ابنته فقالت: "ليس لدي أي اعتراض على أن يقوم النجم أحمد حلمي بتجسيد شخصية والدي".

وعن سؤال كيف سيقوم كمال بنقل أصداء السيرة الذاتية لعمل درامي أو سينمائي فقالت أم كلثوم:"لم نتواصل كيف سيتم تناول الموضوع".

موضوعات متعلقة

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

مواعيد مسلسل الآنسة فرح الجزء الثاني على شبكة قنوات mbc

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

باتشيكو: الزمالك استحق الفوز على الاتحاد

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

لاتسيو يفوز على كاليارى بهدف نظيف فى الدورى الإيطالى

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر