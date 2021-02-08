تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

أثير في الفترة الأخيرة الكثير من التكهنات بشان عمل درامي أو سينمائي يكتبه السيناريست عبدالرحيم كمال ويقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي، من أجل تحوي قصة حياة الكاتب الكبير نجيب محفوظ إلى عمل درامي.وتوصلت "الدستور" مع أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الكاتب الكبير والتي أكدت بأن هناك تعاون بالفعل يجري لتحويل قصة حياة الكاتب الكبير إلى عمل درامي أو سينمائي.واضافت "أم كلثوم": "جمعتنا جلسة عمل أنا وأختي والسيناريست عبدالرحيم كمال والفنان الكبير أحمد حلمي منذ خمس سنوات مضت".وتابعت: "وقعت عقد مع السيناريست عبدالرحيم كمال أن يتناول قصة حياة والدي من خلال كتابه "أصداء السيرة الذاتية"، ومن المعروف أن والدي ضم أجزاء كبيرة من سيرته في كتاب أصداء السيرة الذاتية"، ولكن لم نتناقش كيف سيكون تناول السيرة.أما بشأن تجسيد أحمد حلمي لشخصية نجيب محفوظ وكيف تراه ابنته فقالت: "ليس لدي أي اعتراض على أن يقوم النجم أحمد حلمي بتجسيد شخصية والدي".وعن سؤال كيف سيقوم كمال بنقل أصداء السيرة الذاتية لعمل درامي أو سينمائي فقالت أم كلثوم:"لم نتواصل كيف سيتم تناول الموضوع".