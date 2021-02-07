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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نتائج فرعية «المحامين» بالمنيا.. علاء حسن نقيبا والشارونى لمغاغة والطحاوى لسمالوط

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:59 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
المنيا ـ على حسين
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أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، التي جرت الأحد، عن فوز علاء حسن المحامى بمقعد نقيب المحافظة، بعد حصوله على أعلى الأصوات.

وقال مسئول بغرفة عمليات متابعة انتخابات نقابات المحامين الفرعية بالمنيا، إن نتائج الفرز أسفرت عن فوز علاء حسن المحامى بمنصب نقيب المحامين بأصوات بلغت 1111 صوتًا، فيما حصل أقرب منافسيه مجدى رسلان على 1000 صوت، بينما حصل نقيب المحامين الحالى عن المحافظة عز راشد على 737 صوتًا، وباقى المرشحين الـ6 حصلوا على أصوات ما بين 300 إلى 400 صوت فقط.

وأضاف أن عمليات الفرز مستمرة على مقاعد الأعضاء ومقعد الشباب التى تنافس عليها 50 مرشحًا منهم 8 مرشحين على مقعد الشباب، و42 مرشحا على مقاعد الأعضاء بمحاكم المنيا الجزئية، حيث فاز فيها حتى الآن شعبان الشارونى عن مقعد محكمة مغاغة، ورضا الطحاوى عن مقعد محكمة سمالوط.

وجرت الانتخابات صباح الأحد، وسط إقبال كبير من المحامين أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.

يذكر أن نقيب المحامين بالمنيا الفائز في الانتخابات، يحظي بشعبية كبيرة بين أبناء المهنة، وهو أيضا متهم ضمن 20 محاميا، جميعهم من مركز مغاغة بشمال المحافظة، في قضية إهانة القضاء، والتي لاتزال منظورة في ساحات القضاء، وقد أجلت محاكمة جنايات المنيا في 25 يناير الماضي القضية التي تعود أحداثها إلى شهر مايو من عام 2013، حينما تجمهر عدد من المحامين أمام مكتب رئيس النيابة بمركز مغاغة، وعطلوا العمل بالمحكمة اعتراضا على قانون السلطة القضائية، الذي كان يساوي بين المحامين والمحضرين، إلى جلسة 28 مارس المقبل، للمرافعة.

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