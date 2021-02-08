سعرالريال السعودى اليوم الإثنين 8-2-2021

ا عن أمس، وسجل سعر الشراء اليوم 4.19 جنيه، وللبيع 4.22 جنيه.



البنك التجارى الدولي CIB

سجل الريال السعودي في البنك التجارى الدولي CIB، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.18 جنيه.



البنك الأهلى المصرى

سجل الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.19 جنيه.



بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.19 جنيه.



بنك البركة

سجل الريال السعودي في بنك البركة، عند الشراء 4.07 جنيه، وللبيع 4.22 جنيه.



بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية، عند الشراء 4.08 جنيه، وللبيع 4.18 جنيه.



قناة السويس

سجل الريال السعودي في قناة السويس، عند الشراء 4.13 جنيه، وللبيع 4.26 جنيه.



مصرف أبوظبى الإسلامى

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامى، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.9 جنيه.



ويعد الريال السعودي هو العملة الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويتكون من الهللة، ولم تشهد العملة السعودية أية أزمات مالية أو غيرها تذكر، كما يرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال منذ عام 1986، ويتكون من صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر.

يبحث الكثير من المواطنين المصريين والغير المصريين عن سعرالريال السعودي اليوم الإثنين 8-2-2021، بعد أن أفادت معلومات من البنوك أن سعر الريال السعودي أصبح مستقرًا أمام الجنيه المصري، ويرجع ذلك لانخفاض التعاملات المالية خلال اليومين الأخيرين.يشار إلى أن أرقام الاقتصاد المصري سجلت تحسنًا رغم آثار جائحة كورونا، حيث استقرت عملية صرف العملات في مصر وشهدت توافر العملات الأجنبية، بل نجحت البنوك من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.سعرالريال السعودي اليوم في مصروننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الإثنين 8-2-20210، حيث سجل الريال السعودي اليوم انخفاضًا طفيفًا في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:البنك المركزي المصريسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري انخفاضًا طفيفً