رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعرالريال السعودى اليوم الإثنين 8-2-2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:49 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
الدستور
طباعة
يبحث الكثير من المواطنين المصريين والغير المصريين عن سعرالريال السعودي اليوم الإثنين 8-2-2021، بعد أن أفادت معلومات من البنوك أن سعر الريال السعودي أصبح مستقرًا أمام الجنيه المصري، ويرجع ذلك لانخفاض التعاملات المالية خلال اليومين الأخيرين.

يشار إلى أن أرقام الاقتصاد المصري سجلت تحسنًا رغم آثار جائحة كورونا، حيث استقرت عملية صرف العملات في مصر وشهدت توافر العملات الأجنبية، بل نجحت البنوك من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، ليصل أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

سعرالريال السعودي اليوم في مصر
وننشر لكم هنا في "الدستور" عن اليوم الإثنين 8-2-20210، حيث سجل الريال السعودي اليوم انخفاضًا طفيفًا في البنوك المصرية، ولديكم كافة المعلومات والتفاصيل في السطور القادمة:

البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري انخفاضًا طفيفًا عن أمس، وسجل سعر الشراء اليوم 4.19 جنيه، وللبيع 4.22 جنيه.

البنك التجارى الدولي CIB
سجل الريال السعودي في البنك التجارى الدولي CIB، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.18 جنيه.

البنك الأهلى المصرى
سجل الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.19 جنيه.

بنك مصر
سجل الريال السعودي في بنك مصر، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.19 جنيه.

بنك البركة
سجل الريال السعودي في بنك البركة، عند الشراء 4.07 جنيه، وللبيع 4.22 جنيه.

بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية، عند الشراء 4.08 جنيه، وللبيع 4.18 جنيه.

قناة السويس
سجل الريال السعودي في قناة السويس، عند الشراء 4.13 جنيه، وللبيع 4.26 جنيه.

مصرف أبوظبى الإسلامى
سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامى، عند الشراء 4.09 جنيه، وللبيع 4.9 جنيه.

ويعد الريال السعودي هو العملة الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويتكون من الهللة، ولم تشهد العملة السعودية أية أزمات مالية أو غيرها تذكر، كما يرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريال منذ عام 1986، ويتكون من صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

الصور

image description

أسماء الفائزين بانتخابات نقابة المحامين جنوب أسيوط

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأكثر قراءة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 8-2-2021

منها قناة مفتوحة.. موعد مباراة الأهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 8-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8-2-2021

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

تفاصيل تحويل قصة حياة نجيب محفوظ لعمل درامى بطولة أحمد حلمى

لماذا لم تدوِّن أم كلثوم نجيب محفوظ قصتها مع والدها؟

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر