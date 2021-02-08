صاحبة دعوة تعدد الزوجات: «دا حق الراجل وشرع ربنا» (فيديو)

قالت الإعلامية نشوى العجوز إنها الزوجة رقم 4 فى حياة زوجها، مشيرة إلى أنها وقت زواجها منه لم يكن متزوجًا بل كان منفصلًا.وأوضحت: "وقتها مكنش فيه حد على ذمته، وكان اتفاقنا من البداية قبل الزواج إن أنا أقبل بوجود زوجة تانية أو تالتة أو رابعة".وأكدت أنها ليست لديها مشكلة في وجود زوجة أخرى، مضيفة: "أنا مقولتش إن الراجل يصحى من النوم يقول عايز أتجوز فيروح يتجوز.. بس لو حابب يروح يتجوز تاني يتفضل عادي، ولو جه قالي يا نشوى إنتي مقصرة معايا هتناقش معاه ولو أنا فعلًا مقصرة فى حقه يتجوز".