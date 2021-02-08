صاحبة دعوة تعدد الزوجات: «دا حق الراجل وشرع ربنا» (فيديو)
الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:54 ص
هاجر رضاطباعة
قالت الإعلامية نشوى العجوز إنها الزوجة رقم 4 فى حياة زوجها، مشيرة إلى أنها وقت زواجها منه لم يكن متزوجًا بل كان منفصلًا.
وأوضحت: "وقتها مكنش فيه حد على ذمته، وكان اتفاقنا من البداية قبل الزواج إن أنا أقبل بوجود زوجة تانية أو تالتة أو رابعة".
وأكدت أنها ليست لديها مشكلة في وجود زوجة أخرى، مضيفة: "أنا مقولتش إن الراجل يصحى من النوم يقول عايز أتجوز فيروح يتجوز.. بس لو حابب يروح يتجوز تاني يتفضل عادي، ولو جه قالي يا نشوى إنتي مقصرة معايا هتناقش معاه ولو أنا فعلًا مقصرة فى حقه يتجوز".
وأوضحت: "وقتها مكنش فيه حد على ذمته، وكان اتفاقنا من البداية قبل الزواج إن أنا أقبل بوجود زوجة تانية أو تالتة أو رابعة".
وأكدت أنها ليست لديها مشكلة في وجود زوجة أخرى، مضيفة: "أنا مقولتش إن الراجل يصحى من النوم يقول عايز أتجوز فيروح يتجوز.. بس لو حابب يروح يتجوز تاني يتفضل عادي، ولو جه قالي يا نشوى إنتي مقصرة معايا هتناقش معاه ولو أنا فعلًا مقصرة فى حقه يتجوز".