رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طارق عبد العظيم يفوز بمنصب نقيب المحاميين في بني سويف

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:46 م
طارق عبد العظيم
طارق عبد العظيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أسفرت عملية فرز أصوات الناخبين بانتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، التي جرت، اليوم، عن فوز طارق عبدالعظيم بمنصب نقيب المحامين ببني سويف، متفوقًا على النقيب السابق النائب نبيل حميدة، عضو مجلس الشيوخ.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز جمال ربيع، بمقعد محكمة بندر بني سويف، وأحمد شعبان الجميل، بمقعد محكمة مركز بني سويف، ومحمد جاد الله، بمقعد محكمة مركز الواسطى، وعبدالمنعم عبدالوارث، بمقعد محكمة مركز ناصر.

وفاز إبراهيم شراقي بمقعد محكمة مركز اهناسيا، ومحمد فاروق جابر، بمقعد محكمة مركز ببا، ومحمد مظهر، بمقعد محكمة مركز سمسطا، وعبدالقادر القاسي، بمقعد محكمة مركز الفشن، بينما فاز احمد حسني قمر، بمقعد الشباب.

وكانت الانتخابات شهدت منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكة الجئية بالمحافظة، لإختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 اعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

وجرت عملية التصويت، داخل مقر انتخابي واحد، بعد قرار النقابة تجميع اللجان داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وخصصت الدور الثاني من المبنى لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "اهناسيا وناصر والواسطى" وخصصت الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا والفشن".

موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

صبري فواز يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية