بعد فيديو لهم.. برلمانية تزور شابا يعول أسرة «معاقة» بأسوان وتعد ببحث حالتهم

زارت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب بإسنا، قرية حاجر المريس غرب محافظة الأقصر، بعد مشاهدتها لفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يعول أسرة معاقة مكونة من 3 أفراد، أجبرته ظروف الحياة القهرية على قيامه بدور الأب والأم والأخ في آن واحد.وأكدت عضو مجلس النواب، خلال زيارتها لهم بسرعة بحث حالتهم ومساعدتهم وتوفير كافة سبل الدعم في أسرع وقت ممكن، حيث تفترش الأسرة الأرض لعدم وجود مراتب أوسرير، وأن والدتهم متوفية ووالدهم ترك الأسرة ويعيش في القاهرة بعد أن تزوج من أخرى.وكانت أسرة تعيش بحاجر المريس غرب الأقصر، مكونة من 3 أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد استغاثت بالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر والجمعيات الأهلية لتقديم يد العون ومساعدتهم.وخلال زيارتها لمنزلهم، قال مصطفي عبد العاطي، الحاصل على ليسانس دراسات إسلامية، أن أخي الأكبر مسعود الذي يبلغ من العمر أكثر من 42 عاما، طريح الفراش بسبب شلل كامل لا يستطيع الجلوس بمفرده أو قضاء حاجاته ولذلك يحتاج لمتابعة ونظافة شخصية مستمرة و"بامبرز"، بشكل يومي ولكن أسرته لا تجد قوت يومها، مضيفا أما شقيقتي سميرة والتي تبلغ من العمر 43 عاما، فهي تعانى من نفس الإعاقة وهى شلل كامل بالإضافة لإعاقة ذهنية وتحتاج للاهتمام الذي يحتاجه شقيقها مسعود.وطالب مصطفي عبد العاطي، وزير الأوقاف استثنائه وتعيينه بأحد المساجد القريبة حتى يستطيع توفير مصدر رزق له ولأسرته وأيضا رعاية أشقائه فهو متزوج ويعول أسرة مكونة من 3 أفراد وهو يعاني من تقوس شديد في الساقين،ورغم ذلك لم يحصل على معاش كرامة بسبب تعنت "القومسيون" الطبي رغم أنه لم يؤد الخدمة العسكرية لأنه غير لائق طبيًا، وأيضا لديه شهادة تأهيل تفيد بإعاقته حيث كان يحصل على معاش كرامة ولكن توقف الصرف كغيره من الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.