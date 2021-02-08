حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 8 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس، اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن رابط عاطفي متين مهما يكن عمرك ووضعك أو عن عرض مهم ورحلة سفر.صحيًا: إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة، سارع فورًا إلى زيارة الطبيب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.