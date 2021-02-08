حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 8 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان، اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تمهل ولا تهمل، وخصوصًا أنّ الوضع لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.عاطفيًا: قد تكون تأخرت في معالجة بعض المشكلات، لكنّ المجال ما زال مفتوحًا لتلافي الأسوأ مع الشريك.صحيًا: إذا كنت تعيش تشويشًا واضطرابًا مهنيًا لا تدعهما يؤثران في صحتك، يكفي ما أنت فيه.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.