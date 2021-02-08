حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 8 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير والتي جاءت كالتالي:.مهنيًا: يوم جيد لتبنّي أفكار جديدة، تفرح إلى جانب الزملاء. بانتظارك مساعدة مالية أو تسوية إدارية.عاطفيًا: يبادلك الشريك أجمل كلمات الحب والمشاعر الصادقة، وأنت بدورك لا تقصّر في هذا الجانب أيضًا.صحيًا: يقال خالف تعرف. طبق هذا المثل وخالف كل ما يغريك للاستسلام للطعام الدسم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.