ضبط 6 متهمين بالتنمر على شاب من ذوي الاحتياجات في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تنمر بعض الأشخاص على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة والتنمر عليه وتصويره بالطريق العام.وبالفحص تم تحديد الشخص المعتدي عليه في مقطع الفيديو، وتبين أنه (مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر اعتاد التنقل ببعض القرى المجاورة)، وتحديد مرتكبي الواقعة (6 وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت).وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين والهاتف المحمول المستخدم في الواقعة بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة التنمر على المجني عليه وقيام أحدهم بتصوير مقطع الفيديو الذي تم تداوله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.