من جزوع الأشجار.. داليا تصنع الأثاث البدائى (الصور)

اعتادت غادة منذ طفولتها على تجميع خشب الأشجار، وتقطيعه لتزين به غرفتها، تحب رائحة الخشب والنجارة، ما دفعها لتجميع خشب الأشجار المتبقي من والدها في عمله وعمل منه أثاثات بدائية لتعطي لمسة جمالية في منزلها.غادة مصطفى فتاة عشرينية، تقول: "بدأ شغفي بالأخشاب من حوالي ٤ سنين واخترت خشب الأشجار الطبيعي لبداية شغلي وبدأت أعمل أثاثات وشاركت في معارض كتير وتعبت أوي عشان أحاول أطور وأغير كل فترة وأحسن مستوي المنتج اللي بطلعه بس كل التعب بيروح لما بحس بنظرات الرضا في عيون الناس".تروي غادة، أن مع مرور الأيام بدأت تطور ذاتها، وتشاهد العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، وتدربت في العديد من ورش النجارة، متمنيًا أن تصدر منتجاتها من الأثاث إلى خارج مصر.