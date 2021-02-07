بـ3 آلاف جنيه.. مطلوب مندوبين وفنيين لشركات صناعة فلاتر المياه

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر نحو 200 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات صناعة فلاتر المياه بجسر السويس براتب يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 مندوب مبيعات من الجنسين، و50 فني صيانة، وذلك من جميع المؤهلات، على أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 إلى 45 سنة.وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01012222484 والتواصل مع المدير المسؤول عماد عادل أو التوجه لمقر الشركة في 68 شارع حلمي النمرة، متفرع من جمال عبد الناصر، خلف التوحيد والنور، جسر السويس.