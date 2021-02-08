حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 8 فبراير2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير والتي جاءت كالتالي:.مهنيًا: أحد الزملاء يحمل إليك أخبارًا سارّة تنتظرها منذ مدة، وهذا ما ينعكس إيجابًا على مستقبلك العملي.عاطفيًا: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.صحيًا: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.