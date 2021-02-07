محافظ الإسكندرية يكرّم طالبين حصلا على المركز الرابع بـ«Taiwan International»

كرّم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم، الطالبين جاسر محمد جلال ومصطفى أحمد عبد المهيمن بالمرحلة الثانوية الحاصلين على المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة Taiwan International Science Fair 2021، وأهدى لهما شهادات تقديرية وميدالية محافظة الإسكندرية تشجيعا وتحفيزا لهم.وخلال التكريم أعرب المحافظ عن اعتزازه بتمثيل الطالبان للمحافظة في المسابقة الدولية، وأكد حرص المحافظة على تشجيع الموهبين والمتميزين من أبنائها وتقديم كامل الدعم لهم لكي يستطيعوا تحقيق اهدافهم وأحلامهم، لافتا إلى ضرورة الإهتمام بالنشء وتبني مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل.