كورونا يحرم حديقة الأورمان من زوارها ويحولها لمهجورة (صور)

استطاع فيروس كورونا اللعين أن يفرض سيطرته على الجمال ويحوله في يوم وليلة إلى هباء منثور، هكذا تحول المشهد في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، والتي تعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، وتضم بين أسوارها العديد من الأشجار والنباتات والمناظر الطبيعية الخلابة، وينتظر الجمهور المعارض التي تقام على أرضها كل عام، وأبرزها معرض الزهور، لكن يتحول كل هذا لعكسه، حيث جفت البرك وقت الزيارات وهجرت المعارض واحتلت القمامة أرجاء المكان.يقول أحد العاملين بالحديقة إن ظروف اجتياح فيروس كورونا أثرت بالسلب على الزيارات، خاصة وأنها كانت تزداد بشكل كبير مع قيام المعارض كمعرض الزهور، ولكن بعد أسبوع فقط من قيام المعرض العام الماضي فرضت جائجة كورونا على الجميع الالتزام بالمنزل للسيطرة على التفشي، ما شكل صدمة كبيرة لهم وكبدهم خسائر طائلة، خاصة بعد أن سددوا رسوم اشتراكهم بالمعرض، وظلوا يعرضون بضائعهم دون مشترٍ، فمعظمهم انسحب والآخر لايزال موجودا، حيث سمحت لهم إدارة الحديقة بالتواجد بسبب الظرف المفاجئ الذي حدث.وأضاف أن أزمة كورونا أثرت بالتأكيد على الزيارات بشكل عام بالحديقة، خاصة في ظل حالة الإحباط والهلع الذي يسيطر على الناس، وتفضيل معظم الأسر لقضاء العطلات بالمنزل أو الزيارات العائلية، كما أيضًا حرمت الحديقة من الرحلات المدرسية بسبب توقف الدراسة.من جانبه، أضاف أحد المسئولين بالحديقة أنه من المتوقع عودة الإقبال بكثافة من جديد، حيث تستعد لاستقبال المعارض والمهرجانات خلال الأشهر القادمة، وستشهد الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدولي للتمور، والذي من المفترض أن يقام في مطلع شهر أبريل المقبل قبيل بدء شهر رمضان الكريم ويستمر حتى اليوم الخامس من الشهر ذاته.