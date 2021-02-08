مصرع طفلة غرقا فى مياه الصرف بالوادى الجديد

لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل غرفة تفتيش مياه الصرف الصحي "طرنش"، مساء الأحد، بمركز بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمستشفى بلاط المركزي.وتبين وفاة "ف. أ"، 3 سنوات، غرقًا داخل غرفة تفتيش صرف صحي "طرنش" أثناء لهوها بجوار منزلها، وتم الدفع بسيارة الإسعاف وجرى نقل الجثة لمستشفى بلاط المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.