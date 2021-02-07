برلماني: مشروع «سكن لكل المصريين» مبادرة رئاسية واعدة

أشاد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي بالاستمرار في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحا أنه مشروع حضاري من الدرجة الأولى يعيد البهاء لعواصم المحافظات والمدن الكبيرة.وأشار «محسن» خلال تصريحات له اليوم إلى توجيهات الرئيس بإنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، قائلا: «تضمن جودة الحياة لقاطني هذه الأماكن وتوفير سكن عالي وعلى درجة كبيرة من الرقي».وكشف عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة سكن لكل المصريين، تأتي في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن، مضيفا أنه تم حصر الأراضى الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، لتقديم هذا المشروع الضخم.