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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يحيى نديم.. أبرز المعلومات عن مؤسس فريق «عمدان النور»

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:55 م
يحيى نديم
يحيى نديم
هاجر رضا
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«جبتلي صاحب وحبيته، زقني في المترو زقيته»، بتلك الكلمات احتل فريق «عمدان النور» عالم الأندرجراوند والفرق المستقلة في مصر، وكان من أبرز مؤسسيه المطرب الغنائي يحيى نديم، الذي واصل تأليف وتلحين الأغاني الشبابية ليقترب أكثر من الشباب، وذوقهم الموسيقي الجديد.

وترصد«الدستور» في هذه السطور أبرز المعلومات عن يحيى نديم مؤسس فريق «عمدان النور»، وذلك على النحو التالي:

- يحيي نديم، هو زوج الإعلامية نشوي العجوز صاحبة دعوة تعدد الزوجات.

- صاحب «عمدان النور» التي تأسست عام ٢٠١١، هدفه توصيل المشاكل الموجودة فى الواقع بشكل ساخر.

- درس في كلية التربية الموسيقية.

- كان من أوائل دفعة كلية التربية الموسيقية.

- اصطدم بوفاة والده إثر حادث 2001.

- ترك الدراسة فترة معينة من أجل العمل في النوادي التجارية.

- تخرّج منها بأعلى التقديرات التي جعلته من أبرز نجوم الأندرجراوند في مصر.

- أول تجربة غناء قام بها كانت في مدرسته الإعدادية من خلال العروض المسرحية ومسابقات الغناء.

- التحق بدار الأوبرا المصرية ضمن فرق الكورال الأوبرالي.

- عمل ضمن فرقة «عبدالوهاب» للموسيقى العربية أثناء مرحلته الجامعية.

- «سيرة الأراجوز» كانت أولى محطات نجاحه الفنية في «عمدان النور».

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