تنسيقية الأحزاب تدعم اللجنة الوطنية في حملة «احميها من الختان»

أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن كامل تقديرها واحترامها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث.وأكدت التنسيقية دعم اللجنة في الحملة التي أطلقتها تحت عنوان: «احميها من الختان» بمناسبة اليوم الدولي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.