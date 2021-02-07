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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية الأحزاب تدعم اللجنة الوطنية في حملة «احميها من الختان»

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:53 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
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أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن كامل تقديرها واحترامها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث.

وأكدت التنسيقية دعم اللجنة في الحملة التي أطلقتها تحت عنوان: «احميها من الختان» بمناسبة اليوم الدولي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

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