تنسيقية الأحزاب تدعم اللجنة الوطنية في حملة «احميها من الختان»
الأحد 07/فبراير/2021 - 10:53 م
محمد الشريف - إسلام نصيرطباعة
أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن كامل تقديرها واحترامها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على جريمة ختان الإناث.
وأكدت التنسيقية دعم اللجنة في الحملة التي أطلقتها تحت عنوان: «احميها من الختان» بمناسبة اليوم الدولي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأكدت التنسيقية دعم اللجنة في الحملة التي أطلقتها تحت عنوان: «احميها من الختان» بمناسبة اليوم الدولي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.