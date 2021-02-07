برلماني: إرسال مصر مساعدات طبية وغذائية للسودان لمسة وفاء

قال عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن قيام مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإرسال مساعدات غذائية وطبية إلى السودان، يأتي في إطار العلاقات المصرية الوثيقة بالسودان والرغبة في تخفيف الأعباء عن كاهل السودانيين.وأضاف «ناصر» خلال تصريحات له اليوم، أن قيام 3 طائرات نقل عسكرية بالانطلاق من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة الى مطار الخرطوم ومحملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى السودان لمسة وفاء من مصر القوية القادرة تجاه الشعب السوداني الشقيق.وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، إن ما يربط مصر بالسودان من علاقات وثيقة ليس وليد اليوم، ولكنه ممتد وضارب بجذوره الى قرون ماضية، مشددا على أن مصر لا يمكن ان تترك السودان في وقت المحن كما هى عادتها ولذلك تأتي المساعدات المصرية في وقتها تماما ولتؤكد على العلاقات المتينة بين القاهرة والخرطوم.ولفت ناصر أن المساعدات المصرية للسودان ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة كما أن مصر سبق وأرسلت مساعدات للبنان وللعديد من الدول العربية وهذا يأتي انطلاقا من احساس مصر بمسؤولياتها تجاه أشقائها وخصوصا وقت الأزمة.