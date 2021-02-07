تنسيقية الأحزاب تشارك بملتقى «التنمية في سيناء»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في ملتقى «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل» برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين، بمقر جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة شرم الشيخ.وبدأ الملتقى بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن التنمية في سيناء.وجرى استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بالإضافة للمشروعات المستقبلية.وأكد اللواء خالد فودة، أن ما تم في سيناء خلال الفترة الماضية يعد إنجازا كبيرا غير مسبوق، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المحافظة والعالم خلال الفترة الماضية، لاسيما جائحة كورونا.وأعقب اللقاء جلسة نقاشية، حيث استقبل فودة وجبر، أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.وضم وفد التنسيقية المشارك في الملتقى، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود بدر عضو مجلس النواب، وأعضاء التنسيقية أحمد مبارك وأحمد فتحي وأحمد مجدي.