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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سيدة تتهم زوجها بعرض رضيعتهما للبيع فى المنيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:48 م
رضيعة
رضيعة
المنيا ـ على حسين
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تلقت وحدة حماية الطفل بمجلس مدينة المنيا، شكوى من سيدة تدعى "م.ا" تبلغ من العمر 40 عامًا، وتقيم بقرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، تتهم فيها الزوج 30 عامًا مقيم بمنطقة كدوان ويعمل بائع متجول برفضه تسليمها ابنتهما الرضيعة التي تبلغ من العمر نحو 3 أشهر، لأنه يعتزم عرضها للبيع للحصول على المال، إذ أنه يمر بضائقة مالية "بحسب شكوى الأم".

تم إخطار العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والذي كلف وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية بفحص ودراسة الشكوى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم استدعاء الأب، وبعد مواجهته وأخذ تعهدات عليه بالحفاظ علي رضيعته، جرى الإتفاق علي تسليم الرضيعة لحضانة الأم لرعايتها ووأخذ تعهد كتابي عليها بالحفاظ عليها.

تم استدعاء طبيب من الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الرضيعه وتبين أنها في حالة صحية جيدة، ولا تعاني من أي أعراض، وتم شراء الألبان اللازمة وتسليمها للأم، ونصحها بأهمية حسن رعايتها، والتواصل مع الوحدة في حال حدوث أي مشكلات مع الأب مجددا.

وفسر مسئول بالوحدة المحلية، ماحدث بأن الأب أقدم علي ذلك لوجود خلافات أسرية وليس لمروه بضائقة مالية كما أدعت الأم، مرحجًا أن يكون هدد ببيع ابنته الرضيعة للضغط علي زوجته، لافتًا إلى أن الرضيعة ذات ملامح ووجه حسن، وكانت مبتسمة وتلعب وتلهو أثناء إنهاء إجراءات تسليمها للأم.

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