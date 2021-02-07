حقيقة زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة في سكن البنات

حقيقه زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة وأطلت شيماء الحاج أو شيماء يونس مثلما غيرت اسمها موخرا "ليلى" بالأبيض لتتزوج من منذر ريحانة "أشرف"، وسط فرحة عارمة مع أهلها، ليأتي ذلك الفرح هادمًا لأحلام الفتاة "نانسي" وهي الفنانة منة فضالي، التي عاشت مع أشرف قصة حب ووعدها بالزواج قبل أن يرتفع بمكانته الاجتماعية ويعمل في مصنع والد ليلى.



أحداث مسلسل سكن البنات وأطلت شيماء الحاج أو شيماء يونس مثلما غيرت اسمها موخرا "ليلى" بالأبيض لتتزوج من منذر ريحانة "أشرف"، وسط فرحة عارمة مع أهلها، ليأتي ذلك الفرح هادمًا لأحلام الفتاة "نانسي" وهي الفنانة منة فضالي، التي عاشت مع أشرف قصة حب ووعدها بالزواج قبل أن يرتفع بمكانته الاجتماعية ويعمل في مصنع والد ليلى.

وتظهر ليلى خلال أحداث مسلسل سكن البنات كفتاة بريئة نقية، تعمل في مصنع ملابس والدها، الذي يقع في العديد من الأزمات بسبب خيانته لزوجته وهي الفنانة دينا التي تدعى "عائشة" خلال أحداث المسلسل، ويحاول أشرف مساعدة والدها بكل الطرق بصفته الذراع الأيمن له في الشركة ومنقذه من تلك الأزمات.



وكانت شيماء قد نشرت عده صور وهي مرتديه فستان زفاف علي السوشيال ميديا الا انها كانت من كواليس تصوير العمل.



أبطال مسلسل سكن البنات





"سكن البنات" يضم العديد من الفنانين منهم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، دينا، حسني شتا، منة فضالي، شيماء يونس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، إلهام عبد البديع، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويُعرض على قناة "النهار" في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وعلى قناة "النهار دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا.





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