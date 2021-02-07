رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة في سكن البنات

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:30 م
منذر رياحنة
منذر رياحنة
محمد مجدي
طباعة
اندلعت مفاجأة من العيار الثقيل بحلقة اليوم 12 من مسلسل "سكن البنات"، التي تلعب بطولته الفنانة وفاء عامر، ويُعرض عبر شاشة قنوات "النهار" بزواج الفنانة الشابة شيماء يونس من الفنان منذر رياحنة.

حقيقه زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة

وأطلت شيماء الحاج أو شيماء يونس مثلما غيرت اسمها موخرا "ليلى" بالأبيض لتتزوج من منذر ريحانة "أشرف"، وسط فرحة عارمة مع أهلها، ليأتي ذلك الفرح هادمًا لأحلام الفتاة "نانسي" وهي الفنانة منة فضالي، التي عاشت مع أشرف قصة حب ووعدها بالزواج قبل أن يرتفع بمكانته الاجتماعية ويعمل في مصنع والد ليلى.

أحداث مسلسل سكن البنات

وتظهر ليلى خلال أحداث مسلسل سكن البنات كفتاة بريئة نقية، تعمل في مصنع ملابس والدها، الذي يقع في العديد من الأزمات بسبب خيانته لزوجته وهي الفنانة دينا التي تدعى "عائشة" خلال أحداث المسلسل، ويحاول أشرف مساعدة والدها بكل الطرق بصفته الذراع الأيمن له في الشركة ومنقذه من تلك الأزمات.

وكانت شيماء قد نشرت عده صور وهي مرتديه فستان زفاف علي السوشيال ميديا الا انها كانت من كواليس تصوير العمل.

أبطال مسلسل سكن البنات


"سكن البنات" يضم العديد من الفنانين منهم وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، دينا، حسني شتا، منة فضالي، شيماء يونس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، إلهام عبد البديع، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويُعرض على قناة "النهار" في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وعلى قناة "النهار دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا.

اقرأ أيضا:

حقيقة زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة في سكن البنات
حقيقة زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة في سكن البنات
حقيقة زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة في سكن البنات
حقيقة زواج شيماء الحاج من منذر رياحنة في سكن البنات

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

منتخب المغرب يتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين بفوزه على مالى 2-0

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية