وزير خارجية الكويت يلتقي نظيره العراقي

التقى وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الأحد، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين وذلك على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها غدا في مقر الأمانة العامة في القاهرة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء "تناول مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".