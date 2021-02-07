داليا مصطفى تروج لـ«في يوم وليلة»

أعلنت الفنانة داليا مصطفى عن اقتراب موعد عرض مسلسلها الجديد «في يوم وليلة» مع آيتن عامر وأحمد رزق.ونشرت داليا مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك» الملصق الدعائي للمسلسل وعلقت: «دعواتكم بالنجاح 20 فبراير على قناة ON يارب يعجبكم».مسلسل «في يوم وليلة» بطولة أحمد رزق وآيتن عامر وداليا مصطفى ونضال الشافعي وولاء الشريف وحسني شتا وآخرين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.