«هبوط حاد بالدورة الدموية».. وفاة مسجون بقضية مخدرات في سجن سمالوط

استقبلت مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جثمان مسن مسجون في إحدى القضايا (في العقد السادس من عمره) إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يشتبه جنائيا بوفاته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بوفاة مسجون داخل سجن مركز سمالوط شرق.وعلى الفور انتقل الرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق ومعاونه الأول الرائد محمد أبو العزائم والنقيب محمد الطراوي نقيب بالمركز، حيث تبين وفاة المدعو "ع.ع" 60 سنة ومقيم بمعصرة سمالوط شرق، ومسجون على ذمة قضية "مخدرات".وبمعاينة الدكتور عطا إسحق مفتش صحة المركز، تبين أن المتهم توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية بالوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي صرحت بدفن الجثة وتسليمها لأهالي المتهم.