«صور خادشة للحياء داخل قناة مصر الزراعية».. الباز يكشف تفاصيل الواقعة

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الضوء على واقعة تداول صور خادشة للحياة من داخل ستوديوهات قناة مصر الزراعية.













ولفت الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، إلى أنه تم تداول صور لموديل ترتدي ملابس خادشة للحياة داخل قناة مصر الزراعية، وتبين أن قناة مصر الزراعية تعاني من ضعف التمويل والنفقات ، خاصة وانها تمول من وزارة الزراعة، ولكي تتمكن من تغطية النفقات واستمرار البث، تقوم بتأجير ستوديوهاتها لشركات إعلانات للتصوير.













وواصل أن شركات الإعلانات كانت تصور إعلانات لملابس داخلية داخل ستوديو القناة.













وتابع الباز أن هذا الأمر لا يمكن تقبله، وعلى إدارة قناة مصر الزراعية ان تتخذ قرارا إما بتوفير تمويل لازم لاستمرار بث القناة أو التوقف عن العمل، ولكن هذا المشهد لا يليق بقناة مصرية.



