بعد فوزه.. نقيب «محامين سوهاج» الجديد يدخل مكتبه بالطبل البلدي (فيديو)

احتفل أنصار عادل أبوالشباب الفائز بمقعد نقيب نقابة محامين سوهاج الفرعية بفوزه في انتخابات النقابة الفرعية التي انطلقت صباح اليوم بالمزمار والطبل البلدي، وحمله على أعناقهم ودخول به حتى مكتب النقيب.جدير بالذكر أن عدد المرشحين بلغ ٦٦ مرشحا من بينهم ٤ مرشحين على منصب النقيب و١٥ مرشحا عن الشباب لانتخاب مرشح واحد، و٤٧ مرشحا لانتخاب عضو واحد عن كل محكمة جزئية لوجود ١١ محكمة فى١١ مركزا، وبلغ عدد الجمعية العمومية للمحامين بسوهاج والمراكز ٧٦١٧ محاميا، وسيكون فى كل محكمة لجنة واحدة وفى كل لجنة ٤ صناديق الأول لانتخاب النقيب والثاني للشباب، والثالث للأعضاء والرابع للحساب الختامي، وفى بندر سوهاج ٣ لجان ولجنة لمركز سوهاج، وفى جرجا لجنتين والبلينا لجنتين.