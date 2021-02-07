المغرب: تجديد هياكل الاتحاد الإفريقي يسير في الاتجاه الصحيح

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأحد، إن المملكة المغربية تعتبر أن تجديد هياكل الاتحاد الإفريقي يسير في الاتجاه الصحيح.أوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الدورة العادية الـ34 لقمة الاتحاد الإفريقي، أن المغرب يعتبر أن هذا التجديد يسير في الاتجاه الصحيح، حيث سيدعم إيجاد احترافية أكثر وسيعزز من أخلاقيات عمل الاتحاد.من جهة أخرى، قال بوريطة إن المملكة المغربية تطمح للفوز بأحد مناصب المفوضين المتبقين، لاسيما بالمنصبين المخصصين للصحة والتعليم، مؤكدا أن المغرب سيقدم ترشيحاته، وسيعمل على أن يكون في فريق المفوضين المقبل.