إزالة حالة تعد على أرض زراعية وإيقاف بناء بدون ترخيص ببني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حالة تعد في المهد بالبناء على أرض زراعية كما أوقفت بناء مخالفا بدون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفتين.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية لقرية شلقام قامت اليوم بإزالة حالة تعد علي مساحة قيراط أرض زراعية بقرية أبطوجة التابعة لها وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.أضاف رئيس المركز أن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية أوقفت حالة بناء بدون ترخيص بشارع المدينة المنورة بمدينة بني مزار وقامت بفك الشدة الخشبية والتحفظ علي مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.