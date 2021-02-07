مستشفيات تتلقى لقاح كورونا الجديد (انفوجراف)

في 24 يناير الماضي، كان موعدنا مع تلقي أول طبيب لقاح «سينوفارم» الصيني، ونجحت مصر في حجز مقعد لها من جرعاته، فقامت بشراء شحنتين كل واحدة منهما تحمل 50 ألف جرعة، لتكون كل شحنة متاحة لتلقيح 25 ألف فرد، وأعطت وزارة الصحة الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.الطبيب هو الدكتور عبدالمنعم سليم، متدرب عناية مركزة بالزمالة المصرية، بمستشفى عزل أبوخليفة، تم إخطاره منذ 10 أيام لتلقى اللقاح وفقًا لرغبته، وتم التنسيق معه وتحديد موعد حصوله على اللقاح، ومنذ بداية شهر فبراير توالت تطعيمات الأطقم الطبية في مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.وحتى الآن، أعلن خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تطعيم 1315 فرد من الفريق الطبي بـ 22 مستشفى، إضافة إلى وصول عدد تسجيل طلبات الحصول على اللقاح عبر الموقع الرسمي إلى 3450 طلب حتى 30 يناير الماضي، وهي آخر إحصائية تم الإعلان عنها.وفي الانفوجراف التالي نوضح المستشفيات التي تلقت أطقمها الطبية لقاح "كورونا".في 2 فبراير، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن مستشفيات العزل الجامعية بدأت تطعيم الأطقم الطبية في الإسكندرية والمنصورة وطنطا وحلوان.في 3 فبراير، تلقى الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لتشجيع الأطقم الطبية على تلقي اللقاح، أيضًا أشرف على تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم بدءً من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.في 4 فبراير، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بالدقهلية وهي: "صدر المنصورة، صدر دكرنس، صدر بهوت، حميات المنصورة"، كما تم تقديم اللقاح للأطقم الطبية في أقسام العزل بمستشفيات جامعة المنصورة.في 6 فبراير، أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، عن تقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات، كما أعلنت مستشفى حميات بنها بمحافظة القليوبية تلقي الفريق الطبي للقاح.في 7 فبراير، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، إنه قد تم تطعيم 51 من الأطقم الطبية: 15 بمستشفي التأمين الصحي و9 بمستشفى الصدر و27 بمستشفى الحميات.