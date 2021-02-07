رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تبحث مع سويسرا تعزيز العلاقات الثنائية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:54 م
صبري بوقدوم
صبري بوقدوم
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مع نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية (وزير الخارجية) إينيازيو كاسيس مساء الأحد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كل المجالات.

وقال بوقادوم - في تصريحات للصحفيين عقب المباحثات - إن الجانبين سجلا بارتياح الطابع الخاص لهذه العلاقات، ومستوى التعاون الثنائي، والفرص المتاحة من الجانبين لدعم التبادل الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن جلسة المباحثات تناولت - إلى جانب العلاقات الثنائية - عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن كاسيس بدأ اليوم زيارة للجزائر، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، وذلك في إطار توطيد روابط التعاون بين الجزائر وسويسرا.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول السويسري والوفد المرافق له عددا من المسؤولين الجزائريين، في مقدمتهم الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد.

موضوعات متعلقة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الباز: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

الباز يكشف كيف خان أبو تريكة الأهلي.. ولماذا طلبت البعثة عدم حضوره مباراة بايرن؟

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

الصور

image description

«حياة كريمة» تنقذ الأسر بالقرى الأكثر فقرًا وتؤهل المنازل بأسيوط

image description

إزالة عقارين لخطورتهما بغيط النصارى دمياط

image description

وكيل «رياضة دمياط» يلتقي شباب محاكاة الحياة السياسية

image description

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«غيّر اسمك هيتعبك».. حكاية لينين الرملي مع صلاح جاهين

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

«عرفتهم هناك».. عماد عبد الحافظ يرصد تجربته مع الإخوان في كتاب جديد

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية