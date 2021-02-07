غلق محلين وتحرير 13 محضرا في حملة بالعامرية
الأحد 07/فبراير/2021 - 10:59 م
هبه عويضهطباعة
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، كما شدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية مع التأكيد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم برفقة محمود بريك رئيس حي عامرية ثان، حملة مكبرة بميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد، للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
وأسفرت الحملة عن إغلاق ٢ منشأة غير مطابق للمواصفات، وقامت الحملة بإزالة كافة التعدي على حرم الطريق العام، وتحرير ١٣ محضر لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية وكذا محاضر تموين.
وشارك في الحملة ممثلون عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم برفقة محمود بريك رئيس حي عامرية ثان، حملة مكبرة بميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد، للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
وأسفرت الحملة عن إغلاق ٢ منشأة غير مطابق للمواصفات، وقامت الحملة بإزالة كافة التعدي على حرم الطريق العام، وتحرير ١٣ محضر لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية وكذا محاضر تموين.
وشارك في الحملة ممثلون عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق.