غلق محلين وتحرير 13 محضرا في حملة بالعامرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، كما شدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية مع التأكيد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات، للحد من انتشار فيروس كورونا.وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم برفقة محمود بريك رئيس حي عامرية ثان، حملة مكبرة بميدان الناصرية وأسفل كوبري العامرية وشارع الكينج بحري السكة الحديد، للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وأسفرت الحملة عن إغلاق ٢ منشأة غير مطابق للمواصفات، وقامت الحملة بإزالة كافة التعدي على حرم الطريق العام، وتحرير ١٣ محضر لعدم التزام المنشآت بالأمن الصناعي وتوافر الشهادات الصحية وكذا محاضر تموين.وشارك في الحملة ممثلون عن الصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، وإدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة أشغال الطريق.