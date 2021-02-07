131 إصابة و4 وفيات بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 وفيات، في 3 أيام، فيما تم شفاء 272 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد عن التقرير الوبائي لأيام الخميس والجمعة والسبت، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و631 حالة، بينها 1835 وفاة، وتعافي 21 ألفا و986 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.