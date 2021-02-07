جامعة المنيا تواصل استقبال أعمال المشاركين بمهرجان الأنشطة الطلابية الأول

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، مواصلتها استقبال أعمال الطلاب المشاركين في مسابقات وأنشطة مهرجان الأنشطة الطلابية الأول "أونلاين" تحت شعار "النشاط الطلابي.. حياة"، حتى 10 فبراير الجاري.المهرجان برعاية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بعد أن شهد التسجيل في مسابقات المهرجان إقبالا كبيرًا من الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والتشكيلية والرياضية والاجتماعية والعلمية والكشفية والاتحادات الطلابية منذ فتح باب التسجيل خلال الفترة من 13: 20 يناير الماضي.وأشار الدكتور مصطفي عبدالنبي أن المهرجان استهدف استثمار طاقات الشباب، واستحداث أساليب مبتكرة في ممارسة الأنشطة الطلابية أونلاين عبر الوسائل التكنولوجية، ومنصات التواصل الإلكترونية؛ لإشراك أكبر عدد ممكن من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين، والطلاب من متحدي الإعاقة في الأنشطة، وتغيير طرق التفكير التقليدية في ممارسة النشاط وتوظيفه في حياتهم اليومية، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.ومن المقرر أن يبدأ تحكيم المسابقات وغلق باب تلقي الأعمال أونلاين اعتبارًا من 11 فبراير الجاري، علي أن تعلن الإدارة العامة لرعاية الطلاب النتائج النهائية والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة في العشرين من فبراير من نفس الشهر، والتي سيمنح فيها الفائزون جوائز مالية قيمة.