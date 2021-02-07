من برجهم.. 5 صفات مشتركة بين حلا شيحا ومُعز مسعود

- العاطفة

- الثقة

- الوصول للأهداف

تحتفل غدًا الفنانة حلا شيحة والداعية مُعز مسعود بعقد قرانهم داخل أحد فنادق القاهرة، حيث سيقتصر على الأسرتين والمقربين للغاية فقط.ويربط حلا ومعز قصة حب تم الإفصاح عنها منذ شهرين، ونشر معز فيديو لأغنية جديدة له بعنوان «مقاتل-fighter» منذ شهرين ونفذها على الجيتار، وأهداها للفنانة حلا شيحة.ونشرتها حلا عبر حسابها على "انستجرام" وأرفقتها برمز «قلب».ينتمي الحبيبان لنفس البرج وهو «الحوت»، لذا نرصد مدى التوافق بينهم خلال السطور التالية لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.عندما يجتمع برج الحوت مع نفس البرج تسيطر على العلاقة العاطفة والأحاسيس، حيث كل طرف يريد أن يظهر مدى حبه للطرف الآخر من خلال إظهار مشاعره في الهدايا أو خلال الأحاديث بينهما.- المشاركةستجد العلاقة تغلفها المشاركة فكل طرف يُفضل أن الطرف الآخر يشاركه في القرارات أو الأعمال الأخرى، ويسعد لذلك، وفي وجهات النظر التى غالبًا ما تكون واحدة.-الصراحة والوضوحعندما يجد برج الحوت من يرتاح إليه يدعوه للزواج مباشرة، بشرط التأكد من المشاعر والأحاسيس بينهم، فيرى أن الزواج هو أصدق وأسرع الطرق لتكليل علاقة الحب.الطريقة الوحيدة لكسب برج الحوت أن يثق في الشخص أمامه، فإذا وثق فيه أعطاه كل ما لديه.لا يحبط برج الحوت شريكه في الوصول لهدفه بل يشجعه على الوصول إليه طوال الوقت، معتبرًا أن نجاح طرف من نجاح الآخر.