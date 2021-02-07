الباز: الرسول لن يباهي الأمم بنسل ضعيف وهش وجاهل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مسألة الوعي الديني عند الناس تبدأ من خطيب الجامع، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تنفق ملايين الجنيهات على مدار سنوات لتوعية الناس بتنظيم النسل، ولكن كانت أعداد المواليد في زيادة، وبعد البحث وجدوا أن المواطن يذهب لصلاة الجمعة فيجد الخطيب يقول إن تحديد النسل حرام.













وأكد، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن خطباء المساجد مؤثرين في الناس بدرجة كبيرة، ولذلك يجب رفع وعي الأئمة، حتى لا يتسببوا في تضليل الناس.













واستنكر "الباز"، الحملة الإخوانية التي تم شنها على محمود بدر بعد تعليقه على حديث للرسول صلى الله عليه وسلم "تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم"، موضحًا أن "بدر" شرح الحديث من مفهومه الشخصي، وتحدث كإنسان مسلم يقول رأيه، ولكن قنوات الإخوان استخدمت تعليقه في الإساءة له.



