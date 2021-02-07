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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عضو بالشيوخ: اهتمام الرئيس بعزبة الهجانة يؤكد فهمه جيدًا لواقع العشوائيات

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:01 م
اهتمام الرئيس بعزبة
اهتمام الرئيس بعزبة الهجانة
عائشة حسن
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قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة إلى منطقة عزبة الهجانة العشوائية، يؤكد جدية الحكومة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان، أن عزبة الهجانة، رغم كونها تخضع إداريًا لمنطقة مدينة نصر التي أُنشئت في فترة الستينات، واعتبرت أحد أرقى أحياء القاهرة، إلا أنها أضخم المناطق العشوائية في مصر، الأمر الذي انتبهت له الحكومة ضمن مشروعاتها القومية التي تهدف لتغيير وجه مصر بشكل حضاري.

وأكد "القماطي" أن اهتمام الرئيس بعزبة الهجانة، يؤكد حرص الدولة وفهمها جيدًا لواقع العشوائيات المصرية، وضرورة تطويرها، وأنها حلقة في سلسلة تطوير الدولة المصرية، والقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمصريين، بما يتماشى مع المشروعات القومية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنجزها في وقت قياسي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أراضي عزبة الهجانة أراضٍ مملوكة للدولة، وضع بعد المواطنين أيديهم عليها، وباعوها للغير أو أنشأوا مبانٍ سكنية عليها، بشكل عشوائي في شوارع وحواري لا يتجاوز عرض بعضها 3 أمتار.

وشدد "القماطي" على أن تطوير العشوائيات، وعلى رأسها عزبة الهجانة المنطقة العشوائية الأكبر في القاهرة، يهدف إلى صالح المواطنين المصريين وأن الدولة لن تضر أحدا في سكنه أو في حياته بل العكس، الدولة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، الأمر الذي أكده تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة الذي رافقوا الرئيس في الجولة، وأن الدولة المصرية تصلح ما أفسده غيرها واستغل حاجة المواطنين.

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