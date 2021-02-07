خريجو «البرنامج الرئاسي» يدعون شباب مصر للتطوع في «حياة كريمة»

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في بيان له، عن توجيه خريجيه دعوة لكل شباب مصر، للتطوع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».وجاء في نص البيان: "خريجو البرنامج الرئاسي PLP يدعون شباب مصر في مختلف المحافظات للمشاركة في العمل التطوعي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري وتوفير حياة كريمة لأهالينا".وكانت قد أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن فتح باب التطوع للمشاركة في مختلف أنشطة المبادرة الرئاسية التي انطلقت لتطوير قرى الريف المصري في 20 محافظة على مستوى 51 مركزا في 1500 قرية.للمشاركة والانضمام للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سجل من خلال الرابط التالي.https:www.hayakarima.comapiregister