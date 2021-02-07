محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث الكريمات

تقدم محافظ المنيا، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث التصادم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة الكريمات وأسفر عن وفاة 11 من أبناء مركز ديرمواس جنوب المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.وكان أهالي مركز ديرمواس جنوب المحافظة قد شيعوا، جثامين ضحايا حادث، الكريمات والذى أسفر عن مصرع 11 شخصا، بينهم عروسان لم يمض على زواجهما 24 ساعة، وذلك في مسقط راسهم بقرية محرم بنى سالف وتانوف واسمو العروس.وكانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات فانتقلت علي الفور لمكان الحادث وتبين مصرع 11 شخصا بينهم عريس وعروسة تدعي شروق وجميعهم مقيمون بمركز ديرمواس، بينهم عروسان لم يمض على زواجهما 24 ساعة وهما شروق محمود عبد اللطيف 24 سنة وزوجها محسن علوان أحمد وشقيقه أحمد.واتشحت قرية محرم بنى سالم بالسواد حزنا على فقدان 8 أشخاص في الحادث جميعهم أقارب وقال أهالي القرية أن العروسان كان في طريقهما إلى القاهرة بعد إتمام حفل الزفاف في اليوم السابق على الحادث، حيث يعمل العريس بالقاهرة وكان قد استعد بتجهيز شقته في العاشر.وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم نقل الجثث لمستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة، وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.