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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التضامن» تطور 3 حضانات في دمياط

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:22 م
تطور 3 حضانات في
تطور 3 حضانات في دمياط
هند الشيال
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قال حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، إن هناك بروتوكولا للتعاون والشراكة بين مؤسسة "صناع الحياة" وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة لتنفيذ مشروع تطوير مراكز الأسرة والطفل بالمحافظة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي ترعاه وزارة التضامن الاجتماعي.

وبدأت المؤسسة جهودها لتطوير ثلاث حضانات (حضانة الطفل السعيد بمدينة الروضة، حضانة الأمل بقرية الزعاترة، حضانة تنمية المجتمع بجمصة).

وتمت اليوم زيارة ميدانية إلى الحضانة عن طريق فريق عمل المشروع إلهام جدارة مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.

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