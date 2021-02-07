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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات بزيادة صادرات مصر إلى لبنان خلال 2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:44 م
صادرات مصر إلى لبنان
صادرات مصر إلى لبنان
أسماء إبراهيم
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توقع المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر ستحقق زيادة في صادراتها إلي لبنان في 2021 بنحو 300 مليون جنيه اضافية نتيجة لحاجة لبنان الشديدة لإعادة البناء ومعالجة الخلل الاقتصادي.

وأكد الزيات أن مصر الدولة الأقدر لمساعدة لبنان في زيادة التجارة وجذب الاستثمارات وذلك اعتماد على العلاقات التاريخية واستنادًا إلى علاقات رجال الأعمال اللبنانين المتميزة في أفريقيا ويمتلكون نفوذ كبيرة وخبرات تجارية مع أسواق دول غرب أفريقيا وكذلك التجارة مع دول أوروبا.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر ولبنان بإمكانهما تدريب العمالة بالصناعة بجانب امتلاكهما لمقومات التجارة بخلاف السياحة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي خاصة في مجالات الغاز في بحر المتوسط والتجارة مع أوروبا والخليج العربي.

وأشار إلى أن مصر هي البلد الأفضل للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، كما استطاعت أن تحقق معدل نمو إيجابي في ظل الجائحة ما يعد حافز كبير للمستثمرين، متوقعًا أن تستمر تدفقات رؤوس الأموال اللبنانية والعربية والأجنبية لمصر خلال 2021.

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