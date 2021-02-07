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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2128 إجمالي إصابات كورونا في اليمن

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:42 م
كورونا في اليمن
كورونا في اليمن
وكالات
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أعلنت السلطات اليمنية الأحد ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 2128 حالة بعد تسجيل إصابة واحدة جديدة بمحافظة (حضرموت) شرقي البلاد خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء (كورونا) في بيان لها إنها لم تسجل أية وفيات منذ أسبوعين كما لم ترصد حالات شفاء جديدة على مستوى المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأوضحت بأن إجمالي الوفيات استقر عند 615 حالة وفاة في مقابل 1428 حالة شفاء.

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