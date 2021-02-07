المتهمة بالشروع في قتل سلفتها: «اتهمتني بسرقة برميل مياه من شقتها»

أمرت نيابة السلام بإحالة "نادية.م"، المتهمة بالشروع في قتل "سلفتها"، مستخدمة سلاحا أبيض "سكين" بسبب خلاف نشب بينهم على برميل مياه.واعترفت المتهمة بارتكابها جريمة الشروع في قتل سلفتها بعد مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت لقيامها بالتعدى عليها بالسلاح الأبيض "سكين".وأقرت المتهمة بأن زوجها توفى قبل الواقعة بشهر، وحاول أبناء زوجها طردها من منزل الزوجية لولا تدخل كبار المنطقة وحكموا بأن تظل فى المنزل حتى يفصل القضاء بينهما.وتابعت المتهمة: خرجت لشراء بعض المتطلبات وفور عودتى تفاجأت بقيام سلفتى التى تسكن معى بنفس المنزل بكسر باب شقتى وسرقة العديد من أغراض شقتى منها السجاد وبعض الأجهزة المنزلية، وحاولت تحرير محضر ضدها، إلا أن أهالى المنطقة طلبوا منى عدم تحرير محضر وسيقومون بعمل قاعدة عرفية للحصول على أغراضى المسروقة مرة أخرى.وأضافت: تفاجأت بحضور سلفتى للتشاجر معى وتتهمنى بسرقة برميل المياه الخاص بها ومحاولة دخول شقتى وتفتيشها، وبمحاولتى منعها تعدت على بالضرب، فلم أتمالك أعصابي إلا بعد طعنها بالسلاح الأبيض "سكين".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من مستشفى السلام يفيد بوصول سيدة بها طعنة بالسلاح الأبيض سكين وتتهم سلفتها بطعنها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.