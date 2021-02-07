«غلاب» يبحث معادلة ليسانس الإسبانية والألمانية الممنوح من معهد الترجمة الفورية بأسوان

التقى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، لجنة قطاع الآداب، لدراسة طلب معادلة درجة الليسانس في قسمي اللغة الإسبانية واللغة الألمانية لأول مرة التي يمنحها المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان.واللجنة مشكلة من الدكتور باسم صلاح محمد عميد كلية الألسن جامعة المنيا والدكتور عبدالحميد علي غلاب عميد كلية الألسن جامعة كفر الشيخ والدكتور فريد عبدالظاهر سعيد عميد كلية دار العلوم السابق جامعة أسوان.وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة أننا نعمل علي تعدد مجالات الدراسة وتنوعها بجامعة أسوان مما يتيح فرصة أكبر لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بالالتحاق في كليات الجامعة ومعاهدها تيسيرا عليهم، خاصة بعد أن أصبحت جامعة أسوان تضم العديد من الكليات المختلفة، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان تتمتع بطبيعة خاصة لكونها محافظة سياحية ومقصد سياحي عالمي.