رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة: سلالة كورونا التي ظهرت ببريطانيا ستنتشر بقوة بأمريكا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:22 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
أ ش أ
طباعة
توقعت دراسة حديثة، أن السلالة الأكثر قدرة على العدوى من فيروس كورونا والتي ظهرت أولا في بريطانيا تنتشر بسرعة في الولايات المتحدة وتتضاعف كل عشرة أيام.

وأشارت الدراسة الصادرة عن معهد "سكريبس" الأمريكي البحثي بولاية كاليفورنيا إلى أن فريق الباحثين المشاركين في الدراسة، وبعد تحليل نصف مليون من اختبارات فيروس كورونا ومئات العينات الجينية، يتوقعون أنه في غضون شهر قد تصبح هذه السلالة الفيروسية غالبة في الولايات المتحدة وقد تتسبب في طفرة انتشار لحالات جديدة وزيادة الخطر من حدوث حالات وفاة.

وتقدم هذه الدراسة البحثية أول عرض لتاريخ السلالة المعروفة باسم "بي 117" منذ أن وصلت إلى الولايات المتحدة أواخر العام الماضي 2020.

وتؤكد الدراسة ما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" في الشهر الماضي حين حذرت من إمكانية انتشار هذه السلالة الفيروسية بالولايات المتحدة بحلول شهر مارس المقبل لو أنها سلكت نفس مسلكها في بريطانيا.

وقال الباحث كريستيان أندرسن المشارك في إعداد الدراسة وخبير الفيروسات بمعهد "سكريبس" إن علينا الاستعداد لانتشار هذه السلالة في معظم الأماكن في الولايات المتحدة بحلول الشهر المقبل وأن يكون معدل العدوى أعلى بما بين 30 و40% من سائر السلالات الفيروسية.

موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

السيسي يصل عزبة الهجانة لبحث أعمال التطوير بحضور مدبولى والوزراء

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود بأحد فنادق القاهرة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

الصور

image description

قبل غلق اللجان.. إقبال من محامى سوهاج على التصويت بانتخابات الفرعية (صور)

image description

67 الف طن حبوب وغلال في صومعة ميناء دمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية

image description

قريبا.. وحدة من التضامن الاجتماعي لمساعدة الطلاب بجامعة أسيوط

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

الباز: لا يوجد مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية في عهد السيسي

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

أيام زمان

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

«تبني الحب يوميا».. حكاية صلاح جاهين مع الزواج

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
---
حلم استعادة دولة مخطوفة!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

الجمعة.. عبير علام تناقش ديوانها «نبض الكلمات» بالكتبجية

«يا ناس أنا مسلم ومصري».. حكاية لينين الرملي مع اسمه

الخميس.. قضية مصر السكانية في ندوة بالأعلى للثقافة

فاطمة طلال: «خبايا الماضي تسلط الضوء على قضايا المرأة»