فلسطين ترحب بالبيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ34

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي الـ34، الذي اختتمت أعماله مساء الأحد، وجدد بموجبه القادة الأفارقة التأييد والدعم المطلق للقضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأعرب في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، عن امتنانه بتأكيد القادة الأفارقة، في بيانهم، على خيار حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، وعدم الاعتراف بالإجراءات الأحادية بخصوصها، ورفض السياسات الإسرائيلية العنصرية وسياسة التطهير العرقي الرامية لتكريس ضمها للأراضي المحتلة عام 1967 وخصوصا مدينة القدس.وأضاف أن البيان الختامي أقر دعوة الدول الإفريقية إلى الامتناع عن أي نشاط أو إجراء من شأنه المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وتحديدا الامتناع عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وعلى ضرورة إدانة إسرائيل، وممارستها الاستعمارية وسياستها التمييزية، وتعنتها بالامتناع عن تنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، واعتبار الاستيطان نظاما غير شرعي وممارسة استعمارية، وجدد الدعوة للدول الإفريقية بالامتناع عن التعامل المباشر وغير المباشر مع كافة المستوطنات المقامة في أراضي عام 1967 واعتبارها غير شرعية.وأشار إلى أن البيان تضمن الدعم المطلق للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام، بالإضافة لمطالبة القادة الأفارقة بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة والذي تسبب بأزمة إنسانية جراء سياسة إسرائيل الاستعمارية، وتم تجديد الدعوة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإدانة كافة الممارسات اللاإنسانية والتعسفية بحقهم.