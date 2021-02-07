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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سرقة نزار.. تفاصيل تحويل 20 عضوًا للتحقيق باتحاد كتاب مصر

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:48 م
اتحاد كتاب مصر
اتحاد كتاب مصر
آلاء حسن
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أزمة جديدة أثارث جدلًا واسعًا بين أعضاء اتّحاد كتّاب مصر بعد اكتشاف واقعة سرقة المدعو مصطفى أبوزيد لقصيدة اختاري للشاعر السوري الراحل نزار قباني والتي ضمّها الشاعر المنتحل ضمن قصائد ديوانه "حروف من حب" الصادر عن دار الحسيني للطباعة والنشر.

وأحدثت هذه الواقعة ضجة كبيرة في الوسط الثقافي العربي، واعتبرها بعض الكتاب والمثقفين إهانة لهم وكيف يقبل اتحاد كتاب مصر الذي يعد كيانًا كبيرًا مثل هذا الشاعر الذي استولى على قصيدة لشاعر كبير مثل نزار قباني وضمها لديوانه، واعتبرها ملكًا له.

وانتهى الأمر بإحالة الشاعر مصطفى أبوزيد إلى التحقيق بعد ثبوت سرقته لقصائد غيره، ونسبها إلى نفسه، وليس هذا فقط بل أحال اتحاد كتاب مصر قرابة 20 عضوًا للتحقيق من بينهم سامح محجوب، الذي تواصل معه "الدستور" لمعرفة السبب الرئيسي وراء التحويل للتحقيق، ليرد قائلًا: "إنه من المفترض أن اتحاد الكتاب له طبيعة خاصة، وبدلًا من أن يكون المكان الذي يلجأ إليه الكاتب للتعبير عن رأيه، إلا أن ذلك غير مسموح منذ تولى علاء عبدالهادي رئاسة الاتحاد، لافتًا إلى أن أكبر نسبة تحقيقات في تاريخ الاتحاد، كانت بسببه، واعتبرها إهانة كبيرة في حق قامات كبيرة لا تستحق ذلك.

وعن سبب تحويل نحو 20 عضوًا للتحقيق، ذكر أن ذلك يرجع إلى النقد الموجه إلى إدارة الاتحاد عبر السوشيال ميديا مستطردًا: تهمتنا أننا نكتب منشورات عبر فيسبوك ضد الاتحاد، ومطالبتنا بإعادة النظر في عضويات الاتحاد خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأنا أعرف أن النقد حق لكل إنسان طالما لا يوجد به سبب أو قذف.

أوضح محجوب أن اتحاد كتاب مصر رهينة في يد علاء عبدالهادي، وينهار بسبب قراراته الخاطئة، كترشيحه لحلمي القاعود ليفوز بجائزة التميز في النقد الأدبي لعام 2020-2021، واعتبره أحد القامات المهمة في الأدب العربي الحديث، متجاهلًا تأييد القاعود لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن عرقلته للانتخابات لأكثر من 3 مرات، ليطيل مدة بقائه دون انتخابات رسمية.

كان مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة علاء عبدالهادي، أصدر في أغسطس 2020، بتمرير قرار تنفيذي بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الميزانية الذي كان مقررًا عقده 21 أغسطس وكذلك اجتماع الجمعية العمومية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفي الذي كان مقررًا عقده يوم 28 من الشهر نفسه إلى أجل غير مسمى.

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